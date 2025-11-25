صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حرا مانی کی بولڈ تصاویر، صارفین نے اداکارہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
حرا مانی کی بولڈ تصاویر، صارفین نے اداکارہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا

کراچی (شوبزڈیسک ) اداکارہ حرا مانی کی انسٹاگرام پر شیئر کی گئی تازہ بولڈتصاویر پر صارفین کی جانب سے شدید تنقید سامنے آ رہی ہے ۔حرا مانی نے چند روز قبل اپنی تصاویر شیئر کیں۔۔۔

 جس کے ساتھ انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ آپ اپنا فیشن خود ہیں ۔تصاویر پوسٹ ہوتے صارفین نے کہا کہ یہ حد سے زیادہ بولڈ ہے ، ایسا مواد فیملی آڈینس کے لیے مناسب نہیں، اداکاراں کو فیشن کے نام پر ایسے پوزز سے گریز کرنا چاہیے ، آپ ایک باوقار اداکارہ ہیں، یہ سٹائل زیب نہیں دیتا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak