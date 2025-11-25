حرا مانی کی بولڈ تصاویر، صارفین نے اداکارہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا
کراچی (شوبزڈیسک ) اداکارہ حرا مانی کی انسٹاگرام پر شیئر کی گئی تازہ بولڈتصاویر پر صارفین کی جانب سے شدید تنقید سامنے آ رہی ہے ۔حرا مانی نے چند روز قبل اپنی تصاویر شیئر کیں۔۔۔
جس کے ساتھ انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ آپ اپنا فیشن خود ہیں ۔تصاویر پوسٹ ہوتے صارفین نے کہا کہ یہ حد سے زیادہ بولڈ ہے ، ایسا مواد فیملی آڈینس کے لیے مناسب نہیں، اداکاراں کو فیشن کے نام پر ایسے پوزز سے گریز کرنا چاہیے ، آپ ایک باوقار اداکارہ ہیں، یہ سٹائل زیب نہیں دیتا۔