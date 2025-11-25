صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش

ممبئی (شوبزڈیسک )بھارتی اداکارہ شریا سرن نے آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) کے ذریعے تصاویر میں تبدیلی کرکے۔۔۔

 پھیلانے کے رجحان پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے ان کی جعلی پروفائل بناکر اے آئی کے ذریعے بدلی گئی تصاویر پھیلانے پر سائبر کرائم میں شکایت درج کروادی ،انہوں نے کہا کہ روز کی بنیاد پر اُن کی جعلی تصویریں اور غلط پیغامات زیر گردش ہیں، جن سے نا صرف اُن کے مداح بلکہ خاندان کے افراد بھی دھوکا کھا جاتے ہیں ، ابتداء میں یہ معاملہ عوامی سطح پر اٹھانے سے گریزاں تھی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak