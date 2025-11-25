شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش
ممبئی (شوبزڈیسک )بھارتی اداکارہ شریا سرن نے آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) کے ذریعے تصاویر میں تبدیلی کرکے۔۔۔
پھیلانے کے رجحان پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے ان کی جعلی پروفائل بناکر اے آئی کے ذریعے بدلی گئی تصاویر پھیلانے پر سائبر کرائم میں شکایت درج کروادی ،انہوں نے کہا کہ روز کی بنیاد پر اُن کی جعلی تصویریں اور غلط پیغامات زیر گردش ہیں، جن سے نا صرف اُن کے مداح بلکہ خاندان کے افراد بھی دھوکا کھا جاتے ہیں ، ابتداء میں یہ معاملہ عوامی سطح پر اٹھانے سے گریزاں تھی ۔