ساحر علی بگا کے نئے گیت میں اداکارہ صائمہ نور جلوہ گر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبزڈیسک )معرو ف موسیقار اور گلوکار ساحر علی بگّا نے اپنے نئے گیت ‘مستانی’ کا ٹیزر جاری کر دیا ہے ۔۔

، جس میں فلم انڈسٹری کی مقبول اداکارہ صائمہ نور طویل وقفے کے بعد ایک بار پھر سکرین پر جلوہ گر ہو رہی ہیں۔‘مستانی’ صائمہ نور کی واپسی کے حوالے سے خصوصی اہمیت رکھتا ہے ۔ ویڈیو میں ان کا مرکزی کردار دیکھ کر اُن کے چاہنے والوں میں واضح خوشی دیکھی جا رہی ہے ۔گانے میں ساحر علی بگّا نے اپنی آواز کا جادو جگایا ہے جبکہ افشاں فواد کی آواز میں ریکارڈ کیے گئے ، فیمیل ورژن نے اسے ایک خوبصورت اور جذباتی رنگ دیا ہے ۔ ساحر علی بگّا نے گانے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ‘مستانی’ پر کام کرنا میرے لیے ایک شاندار تجربہ رہا، صائمہ نور کی موجودگی نے اس ویڈیو کو ایک خوبصورت اور لازوال تاثر دیا ہے ۔ افشاں فواد کی آواز نے اس گیت کو ایک جذباتی رنگ دیا ہے ۔

 

پاکستان

پشاور، ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام : 3 افغانی خودکش حملہ آور مارے گئے، 3 اہلکار شہید شہریوں سمیت 10 زخمی

سعودی فوجی سربراہ کی وزیراعظم، فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں، اعلیٰ ایرانی عہدیدار بھی پاکستان پہنچ گئے

قیدی نمبر 804 کو گھر میں گھس کر مارا، ضمنی الیکشن میں جیت پر عوام کا شکریہ : مریم نواز

وزیراعظم کی برآمدات پر ڈیویلپمنٹ سرچارج ختم کرنیکی ہدایت : 5 سالہ فنڈ کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کیا جائیگا

ججز ٹرانسفر کیس : اسلام آباد ہائیکورٹ کے 5 ججز کی اپیلیں خارج، سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار

سندھ طاس معاہدہ کی خلاف ورزی جاری : بھارت نے پاکستان کیساتھ دریائی پانی کا ڈیٹا شیئر کرنا چھوڑ دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
