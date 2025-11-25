شلپا شیٹی نے فٹنس ٹپس بارے ورک آؤٹ کی ویڈیو شیئر کردی
ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ کی معروف اداکارہ شلپا شیٹی نے مداحوں کیلئے فٹنس ٹپس سے متعلق ورک آؤٹ کی ویڈیو شیئر کردی۔۔
، جس میں انہوں نے تین مؤثر کور ورک آؤٹ کرکے دکھائے ہیں۔ویڈیو میں شلپا شیٹی میٹ پر لیٹ کر جم کے ہینڈلز پکڑتی ہیں اور ٹانگوں کو اوپر اٹھا کر بار بار آگے کی سمت کھینچتی ہیں۔ اس دوران وہ مضبوط سانسوں کے ساتھ حرکت برقرار رکھتی ہیں۔دوسری مشق میں وہ اسی پوزیشن سے دونوں ٹانگوں کو ملاکر مسلسل اوپر کی طرف اٹھاتی اور نیچے لاتی ہیں، جس سے ایبڈومینل اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا ہے ۔تیسری مشق میں وہ اپنے جسم کو اندر کی طرف خم دیتے ہوئے ہاتھ سیدھے رکھتی ہیں، جبکہ ٹانگیں منظم انداز میں اوپر نیچے حرکت کرتی ہیں، یہ حرکت سِٹ اَپس سے ملتی جلتی نظر آتی ہے ۔اداکارہ کا کہنا ہے کہ یہ تمام ایکسر سائز پیٹ کی چربی گھٹانے ، طاقت بڑھانے اور بہتر پوسچر کیلئے مفید ہیں۔