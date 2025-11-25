صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شلپا شیٹی نے فٹنس ٹپس بارے ورک آؤٹ کی ویڈیو شیئر کردی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شلپا شیٹی نے فٹنس ٹپس بارے ورک آؤٹ کی ویڈیو شیئر کردی

ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ کی معروف اداکارہ شلپا شیٹی نے مداحوں کیلئے فٹنس ٹپس سے متعلق ورک آؤٹ کی ویڈیو شیئر کردی۔۔

، جس میں انہوں نے تین مؤثر کور ورک آؤٹ کرکے دکھائے ہیں۔ویڈیو میں شلپا شیٹی میٹ پر لیٹ کر جم کے ہینڈلز پکڑتی ہیں اور ٹانگوں کو اوپر اٹھا کر بار بار آگے کی سمت کھینچتی ہیں۔ اس دوران وہ مضبوط سانسوں کے ساتھ حرکت برقرار رکھتی ہیں۔دوسری مشق میں وہ اسی پوزیشن سے دونوں ٹانگوں کو ملاکر مسلسل اوپر کی طرف اٹھاتی اور نیچے لاتی ہیں، جس سے ایبڈومینل اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا ہے ۔تیسری مشق میں وہ اپنے جسم کو اندر کی طرف خم دیتے ہوئے ہاتھ سیدھے رکھتی ہیں، جبکہ ٹانگیں منظم انداز میں اوپر نیچے حرکت کرتی ہیں، یہ حرکت سِٹ اَپس سے ملتی جلتی نظر آتی ہے ۔اداکارہ کا کہنا ہے کہ یہ تمام ایکسر سائز پیٹ کی چربی گھٹانے ، طاقت بڑھانے اور بہتر پوسچر کیلئے مفید ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکے ،چوریاں ،شہریوں کی زندگی اجیرن ،لاکھوں کا نقصان

مریدکے :سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ، 2ڈاکو ہلاک

سود خوروں سے تنگ نوجوان نے پٹرول چھڑک کر آگ لگا لی

سی سی ڈی کا چھاپہ ،2ملزم گرفتار ،خاتون کو چھیڑنے والے کے نیفے میں گولی چل گئی

بو گس چیک دینے پر مقدمہ درج

کھلا پٹرول بیچنے پردکاندار زیر حراست

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak