مردوں کو خود مختار بیوی برداشت نہیں ہوتی:مریحہ صفدر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ و ماڈل مریحہ صفدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے محبت میں شادی کی تھی مگر ان کے سابق شوہر ان سے کم کماتے تھے۔۔۔

ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ گھریلو رشتوں میں اکثر مسائل اس وقت جنم لیتے ہیں جب شوہر بیوی کی خودمختاری برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی انا کو آڑے لے آتے ہیں۔مریحہ کے مطابق جب شوہر کی آمدنی بیوی سے کم ہو تو وہ عدم تحفظ محسوس کرتے ہیں جس سے رشتے میں تناؤ پیدا ہوتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ بعض مردوں کو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ بیوی خودمختار ہے تاہم اگر مرد بیوی کی خواہشات یا اخراجات پورے نہیں کر سکتا تو بیوی کا خود کمانا درست ہے ۔ 

 

