پاکستان آئیڈل ججز کا انتخاب دوستی کی بنیاد پر کیا گیا:سنیگتا
لاہور(شوبز ڈیسک) ہدایت کارہ و اداکارہ سنیگتا نے ‘پاکستان آئیڈل’ کے ججز پینل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کا انتخاب زیادہ تر دوستی کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔۔۔
ججز پینل میں فواد خان، راحت فتح علی خان، زیب بنگش اور بلال مقصود شامل ہیں۔ سنیگتا نے کہا کہ راحت فتح علی خان کو بطور جج شامل کرنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن باقی ججز کی جگہ پر کسی سینئر موسیقار کو ہونا چاہیے تھا۔سنیگتا نے مزید کہا کہ جیسے وہ خود ایک سینئر اداکارہ ہیں اور ان کی ہدایت میں بننے والی بیشتر فلموں کے گانے بہت مشہور ہیں، لیکن شو کی انتظامیہ اور پروڈیوسرز کو یہ بات نظر نہیں آتی۔