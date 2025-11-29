میک اپ کے بغیر آپ بیمار لگتی ہیں،حرا مانی کی تصاویر پر تبصرے
کراچی(این ین آئی)پاکستانی اداکارہ حرا مانی کی بغیر میک اپ تصاویر وائرل ہوئیں جن پر مداحوں نے دلچسپ تبصرے کیے ہیں۔۔۔
حرا مانی نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میرے پسندیدہ شہر اسلام آباد میں خوبصورت موسم ہے اور یہ تصاویر بغیر فلٹر یا میک اپ کے ہیں۔ان تصاویر میں اداکارہ سردی سے بچنے کیلئے کوٹ پہنی ہوئیں تھیں۔ایک خاتون صارف نے لکھا کہ میک اپ کے بغیر تو آپ میری طرح بیمار لگتی ہیں۔ اس پر اداکارہ نے جواب دیا کہ آپ تو بیماری میں بھی حسین لگتی ہو۔