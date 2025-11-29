دھرمیندر کی خواہش تھی سلمان خان انکی بائیو پک کریں
ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار آنجہانی دھرمیندر کی خواہش تھی کہ بالی ووڈ سٹار سلمان خان کی زندگی پر بننے والی فلم میں کام کریں۔۔۔
دھرمیندر کے انٹرویو کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جو 2015 کا تھا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ تو میرا بیٹا ہی ہے ، تو مجھ پر ہی گیا ہے ۔دھرمیندرا نے اپنی گفتگو میں خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر کبھی ان کی زندگی پر فلم بنائی جائے تو ان کا کردار سلمان خان ہی نبھائیں، کیونکہ وہ انہیں اپنی شخصیت کے سب سے قریب محسوس کرتے ہیں۔