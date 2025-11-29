صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول کے باہر والدین کا غیر ذمہ دارانہ رویہ بچوں کیلئے نقصان دہ :فیصل قریشی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار فیصل قریشی نے والدین اور ڈرائیورز کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سکول کے باہر غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے والے والدین بچوں کے ذہنی اور نفسیاتی نشوونما پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔۔۔

فیصل قریشی نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں انہوں نے کہاکہ بعض لوگ سکول کے اوقات میں غلط طریقے سے پارکنگ کرتے ہیں، مسلسل ہارن بجاتے رہتے ہیں اور سکول کے گیٹ پر غیر ضروری بھیڑ لگائے رکھتے ہیں۔ سڑک پر سب کو اپنے رویے کا خاص خیال رکھنا چاہیے ۔

 

