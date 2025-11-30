صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون اوّل نہیں خاتون دوم بننا پسند کروں گی:فرح اقرار

لاہور(شوبزڈیسک ) اینکر و میزبان فرح اقرار نے مستقبل میں خاتون اوّل کے بجائے خاتون دوم بننے کی خواہش کا اظہار کردیا۔۔۔

ٹی وی اینکر اقرار الحسن کی دوسری اہلیہ فرح اقرار نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں اپنے شوہر اقرار الحسن کے ممکنہ سیاسی مستقبل کے حوالے سے کھل کر بات کی۔ پروگرام میں گفتگو کے دوران میزبان نے سوال کیا کہ اقرار الحسن سیاست میں ہیں اور اگر وہ مستقبل میں وزیراعظم بن جائیں تو کیا آپ خاتون اول بننا پسند کریں گی؟۔اس سوال پر فرح اقرار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے کہ میں مستقبل کی سیکنڈ لیڈی بن جاؤں کیونکہ اقرار کی بیویاں زیادہ ہیں۔انہوں نے واضح کیا کہ اقرار الحسن کا فی الحال وزیرِاعظم بننے کا کوئی پلان نہیں بلکہ وہ نوجوانوں کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی وزیرِاعظم کیوں نہیں بن سکتا؟۔ اقرار الحسن اپنی سیاسی سوچ مجھ سے بھی شیئر کرتے ہیں اور میں اسے تنقیدی نظر سے دیکھتی ہوں۔ وہ اقرار الحسن پر اعتماد کرتی ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ وہ خود اقتدار کے خواہشمند نہیں بلکہ دوسروں کے لیے راستے کھولنے میں یقین رکھتے ہیں۔

 

