وزن بڑھانے کی کوشش میں روسی فٹنس انفلوئنسر ہلاک

لاہور(شوبزڈیسک )روس کے 30 سالہ فٹنس انفلوئنسر دمتری نویانزن کا غیر معمولی وزن بڑھانے کا تجربہ المناک انجام پر ختم ہوگیا۔ میڈیا کے مطابق دمتری کا تعلق روس کے شہر اور۔۔۔

ینبرگ سے تھا اور وہ اپنے فالوورز کو دکھانا چاہتے تھے کہ وزن کم کرنے کے پروگرام سے پہلے زیادہ وزن کیسے بڑھایا جاسکتا ہے ۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے چند ہفتوں تک بے تحاشا جنک فوڈ کھانا شروع کیا اور تقریباً 25 کلوگرام وزن بڑھانے کا پلان بنایا۔انفلوئنسر کے ڈائٹ پلان میں صبح کے ناشتے میں پیسٹریز اور کیک، دوپہر میں دو پاؤنڈ مایونیز میں ڈوبے ہوئے موموز، رات کے کھانے میں برگر اور پیزا جبکہ درمیان میں آلو کے چپس سمیت بھاری اسنیکس شامل تھے ۔ ایک ہی ماہ میں ان کا وزن 13 کلو بڑھ کر 105 کلوگرام تک پہنچ گیا۔موت سے ایک روز قبل انہوں نے اپنا کوچنگ سیشن منسوخ کیا، دوستوں کو بتایا کہ وہ بیمار ہیں اور ڈاکٹر سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگلے چند گھنٹوں ہی میں نیند کے دوران حرکتِ قلب بند ہونے سے دمتری کی موت واقع ہوگئی۔

 

