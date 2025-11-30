پاکستان مخالف بھارتی فلم دھریندر ریلیز سے قبل ہی تنازعات کا شکار
لاہور(شوبزڈیسک )بالی ووڈ کے مشہور اداکار رنویر سنگھ کی نئی فلم ‘دھریندر’ ریلیز سے چند روز قبل قانونی تنازع کا شکار ہوگئی۔۔۔
دہلی ہائی کورٹ میں مرحوم میجر موہت شرما کے خاندان نے درخواست دی ہے کہ فلم کی ریلیز فوری طور پر روکی جائے کیونکہ ان کے مطابق فلم بظاہر میجر شرما کی زندگی اور خفیہ مشنز سے متاثر لگتی ہے ، اس فلم کیلئے انکے خاندان کی اجازت حاصل نہیں کی گئی۔ ڈائریکٹر ادیتیہ دھڑ نے فوری طور پر وضاحت کی کہ فلم کا میجر شرما سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔