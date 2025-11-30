صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیسوں کے لیے ناچنے پر مجبور کیا گیا:بھارتی اداکارہ جیا بھٹاچاریہ

لاہور(شوبزڈیسک )ٹی وی سکرین پر اکثر منفی کرداروں میں نظر آنے والی بھارتی اداکارہ جیا بھٹاچاریہ نے بتایاکہ بچپن میں انہیں اپنی ہی والدہ کے ہاتھوں جسمانی اور۔۔۔

 ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، اور پیسوں کی خاطر زبردستی شوبز کی دنیا میں دھکیلا گیا۔ ان کا کبھی شوبز میں آنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر گھر والوں نے پیسوں کے لیے انہیں کیمرے کے سامنے کھڑا کر دیاا ور انہیں ناچنے پر مجبور کیا جاتا جبکہ انڈسٹری میں انہیں کاسٹنگ کاؤچ اور استحصالی رویوں کا سامنا کرنا پڑا۔

 

