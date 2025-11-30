صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چودھری اسلم کی بیوہ کا دھریندر کیخلاف قانونی چارہ جوئی کا عندیہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
چودھری اسلم کی بیوہ کا دھریندر کیخلاف قانونی چارہ جوئی کا عندیہ

لاہور(شوبزڈیسک )سندھ پولیس کے شہید افسر چودھری اسلم کی بیوہ نورین اسلم نے بھارتی فلم ‘دھریندر’ پر شدید ردعمل دیتے ہوئے فلم سازوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نامناسب ڈائیلاگ پر بھارتی فلم سازوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے۔۔

 کہا کہ فلم کے ٹریلر میں کہا گیا کہ شیطان اور جن سے پیدا ہونے والے بچے کو چودھری اسلم کہتے ہیں۔ اس جملے سے چودھری کی والدہ کی کردار کشی ہوتی ہے ۔ ہم مسلمان ہیں، اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں شیطان اور جنوں سے عورتوں کے تعلقات نہیں ہوتے ، چودھری کی والدہ پاکیزہ اور نیک خاتون تھیں۔ ‘اداکار کبھی غلط نہیں ہوتا یہ رائٹر کا کمال ہے ، بھارتی رائٹرز نے ہمیشہ پاکستان کو دہشتگرد ملک دکھایا ہے ، جبکہ اُس بھارتی کرنل پر خاموشی اختیار کرلی جس نے اعتراف کیا تھا کہ اس نے چودھری اسلم پر جوا کھیلا ہے ۔ بھارتی فلم میں چودھری کے کردار کو کیسا دکھایا ہے یہ تو 5 دسمبر کو پتہ چلے گا لیکن اگر انہوں نے چودھری کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی تو میں قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتی ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چار صدی پرانے سپین کے سکے کا نیلامی کا نیا ریکارڈ

20ممالک کے 104 سکائی ڈائیورز کا ریکارڈ ساز مظاہرہ

برطانیہ کا دنیا کا پہلا نجی سیٹلائٹ خلا میں لانچ

ہیومن واشنگ مشین باضابطہ طور پر فروخت کیلئے پیش

گلہری کی شرارتوں نے نوجوان کو ’’ڈزنی پرنسز‘‘ بنا دیا

پک اپ ٹرک کے پیچھے لکیریں کیوں بنی ہوتی ہیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak