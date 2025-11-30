چودھری اسلم کی بیوہ کا دھریندر کیخلاف قانونی چارہ جوئی کا عندیہ
لاہور(شوبزڈیسک )سندھ پولیس کے شہید افسر چودھری اسلم کی بیوہ نورین اسلم نے بھارتی فلم ‘دھریندر’ پر شدید ردعمل دیتے ہوئے فلم سازوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نامناسب ڈائیلاگ پر بھارتی فلم سازوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے۔۔
کہا کہ فلم کے ٹریلر میں کہا گیا کہ شیطان اور جن سے پیدا ہونے والے بچے کو چودھری اسلم کہتے ہیں۔ اس جملے سے چودھری کی والدہ کی کردار کشی ہوتی ہے ۔ ہم مسلمان ہیں، اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں شیطان اور جنوں سے عورتوں کے تعلقات نہیں ہوتے ، چودھری کی والدہ پاکیزہ اور نیک خاتون تھیں۔ ‘اداکار کبھی غلط نہیں ہوتا یہ رائٹر کا کمال ہے ، بھارتی رائٹرز نے ہمیشہ پاکستان کو دہشتگرد ملک دکھایا ہے ، جبکہ اُس بھارتی کرنل پر خاموشی اختیار کرلی جس نے اعتراف کیا تھا کہ اس نے چودھری اسلم پر جوا کھیلا ہے ۔ بھارتی فلم میں چودھری کے کردار کو کیسا دکھایا ہے یہ تو 5 دسمبر کو پتہ چلے گا لیکن اگر انہوں نے چودھری کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی تو میں قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتی ہوں۔