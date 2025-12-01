صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈراما تعلیم ،تربیت دینے کیلئے بنتا ہے والا نظریہ غلط : فرحان سعید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ڈراما تعلیم ،تربیت دینے کیلئے بنتا ہے والا نظریہ غلط : فرحان سعید

لاہور(آئی این پی)اداکار و گلوکار فرحان سعید نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ تشدد یا زبردستی محبت کرنے والے کردار ٹھکرائے ہیں وہ صرف مثبت کردار ہی منتخب کرتے ہیں۔

ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو کے دوران اداکار نے بتایا کہ ماضی میں انہیں ایسے ڈراموں کی پیشکش کی جاتی تھی جن میں مرکزی ہیرو تشدد کرتا ہے یا زبردستی محبت کا اظہار کرتا ہے ، تاہم وہ ایسے کردار فورا ٹھکرا دیتے تھے ۔ اداکار نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کا یہ نظریہ غلط ہے کہ ڈراما تعلیم یا تربیت دینے کیلئے بنتا ہے ، کیونکہ ان کے مطابق ڈرامے کا بنیادی مقصد تفریح ہوتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ناظرین کو بھی ڈرامے کو تفریح ہی سمجھ کر دیکھنا چاہیے اور اگر کسی کو کوئی ڈراما پسند نہ آئے تو وہ دوسرا ڈراما دیکھ لے، کیونکہ دیکھنے پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

پنجاب میں مبینہ مقابلے ،11منشیات فروش ہلاک

خاتون کو ہراساں کرنے والا رکشہ ڈرائیور دھر لیاگیا

ڈولفن سکواڈ 3:اشتہاری گرفتار

نا معلوم افراد نے اغواکرلیا

ڈسکہ سے 2 چوری ہو گئیں

کامونکے :3 افراد سے منشیات برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak