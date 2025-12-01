ڈراما تعلیم ،تربیت دینے کیلئے بنتا ہے والا نظریہ غلط : فرحان سعید
لاہور(آئی این پی)اداکار و گلوکار فرحان سعید نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ تشدد یا زبردستی محبت کرنے والے کردار ٹھکرائے ہیں وہ صرف مثبت کردار ہی منتخب کرتے ہیں۔
ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو کے دوران اداکار نے بتایا کہ ماضی میں انہیں ایسے ڈراموں کی پیشکش کی جاتی تھی جن میں مرکزی ہیرو تشدد کرتا ہے یا زبردستی محبت کا اظہار کرتا ہے ، تاہم وہ ایسے کردار فورا ٹھکرا دیتے تھے ۔ اداکار نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کا یہ نظریہ غلط ہے کہ ڈراما تعلیم یا تربیت دینے کیلئے بنتا ہے ، کیونکہ ان کے مطابق ڈرامے کا بنیادی مقصد تفریح ہوتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ناظرین کو بھی ڈرامے کو تفریح ہی سمجھ کر دیکھنا چاہیے اور اگر کسی کو کوئی ڈراما پسند نہ آئے تو وہ دوسرا ڈراما دیکھ لے، کیونکہ دیکھنے پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی۔