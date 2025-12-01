صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپنے ملک میں بہتر کام کرنا چاہتی ہوں : رمشا خان

اپنے ملک میں بہتر کام کرنا چاہتی ہوں : رمشا خان

کراچی(آئی این پی)اداکارہ رمشا خان کا کہنا ہے کہ میں بالی ووڈ یا ہالی ووڈ میں کام کرنے سے پہلے اپنے ملک میں زیادہ اور بہتر کام کرنا چاہوں گی، یہاں رہ کر اپنا دائرہ وسیع کرنا چاہتی ہوں۔

بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں رمشا خان نے کہا کہ ہمارے ملک میں بھی تبدیلی آ رہی ہے اب فلمیں بننے لگی ہیں لیکن اب بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈرامے جیسے ہیں ویسی رہنے چاہیے ، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اداکار کا کام ہے کہ کسی بھی کردار میں ڈھل جائے اور لوگوں کو اسے قبول کرنا چاہیے۔

