صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چہرے کے فالج کے باعث آدھا حصہ ڈھلک گیا تھا:مرینہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
چہرے کے فالج کے باعث آدھا حصہ ڈھلک گیا تھا:مرینہ

کراچی(آئی این پی)سینئر اداکارہ و ہدایات کارہ مرینہ خان نے اپنے کیریئر کے عروج پر خطرناک بیماری میں مبتلا ہونے کا انکشاف کیا ہے۔

ایک انٹرویو میں مرینہ نے کہا کہ مجھے چہرے کا فالج تشخیص ہوا تھا، جس کے باعث چہرے کا ایک حصہ ڈھلک گیا تھا، تاہم میں نے کبھی لوگوں کی پروا نہیں کی اور معمول کی زندگی جاری رکھی۔انہوں نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بتایاکہ خاندان کی ایک شادی میں مجھے میرے بھائی کے سسر نے مشورہ دیا کہ میں سٹیج کے قریب کھڑی نہ ہوں، ورنہ دلہا سمجھے گا کہ میں اسے آنکھ مار رہی ہوں، کیونکہ میرے چہرے کا ایک حصہ ڈھلکا ہوا تھا اور اس جانب کی آنکھ پوری طرح بند نہیں ہوتی تھی۔واضح رہے کہ بعدازاں مرینہ خان مکمل طور پر صحت یاب ہو گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چار صدی پرانے سپین کے سکے کا نیلامی کا نیا ریکارڈ

20ممالک کے 104 سکائی ڈائیورز کا ریکارڈ ساز مظاہرہ

برطانیہ کا دنیا کا پہلا نجی سیٹلائٹ خلا میں لانچ

ہیومن واشنگ مشین باضابطہ طور پر فروخت کیلئے پیش

گلہری کی شرارتوں نے نوجوان کو ’’ڈزنی پرنسز‘‘ بنا دیا

پک اپ ٹرک کے پیچھے لکیریں کیوں بنی ہوتی ہیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak