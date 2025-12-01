چہرے کے فالج کے باعث آدھا حصہ ڈھلک گیا تھا:مرینہ
کراچی(آئی این پی)سینئر اداکارہ و ہدایات کارہ مرینہ خان نے اپنے کیریئر کے عروج پر خطرناک بیماری میں مبتلا ہونے کا انکشاف کیا ہے۔
ایک انٹرویو میں مرینہ نے کہا کہ مجھے چہرے کا فالج تشخیص ہوا تھا، جس کے باعث چہرے کا ایک حصہ ڈھلک گیا تھا، تاہم میں نے کبھی لوگوں کی پروا نہیں کی اور معمول کی زندگی جاری رکھی۔انہوں نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بتایاکہ خاندان کی ایک شادی میں مجھے میرے بھائی کے سسر نے مشورہ دیا کہ میں سٹیج کے قریب کھڑی نہ ہوں، ورنہ دلہا سمجھے گا کہ میں اسے آنکھ مار رہی ہوں، کیونکہ میرے چہرے کا ایک حصہ ڈھلکا ہوا تھا اور اس جانب کی آنکھ پوری طرح بند نہیں ہوتی تھی۔واضح رہے کہ بعدازاں مرینہ خان مکمل طور پر صحت یاب ہو گئیں۔