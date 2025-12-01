بشری انصاری کا بدلا انداز عمر کے طعنے پھر ملنے لگے
کراچی(آئی این پی)سینئر اداکارہ بشری انصاری نے ماڈرن ڈریس میں نئی ویڈیو شیئر کر دی، مگر اداکارہ کا نیا لک صارفین کو ایک آنکھ نہ بھایا۔
اداکارہ نے انسٹاگرام پر اپنے نئے انداز میں ویڈیو شیئر کی ہے ۔انسٹا پوسٹ میں شیئر کی گئی ویڈیو میں سینئر اداکارہ نے پیلی شرٹ اور سفید کیپری زیب تن کر کے اپنے لانج میں چہل قدمی کر رہی ہیں۔ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں مشہور بھارتی گانا آتی کیا کھنڈالہ چل رہا ہے ۔ صارفین کی جانب سے کہا گیا کہ عمر کے اس حصے میں اس طرح کے لباس زیب نہیں دیتے۔