ہمسفر کا اشعر اگر آج ہوتا تو نئی نسل قبول نہ کرتی : فواد

ہمسفر کا اشعر اگر آج ہوتا تو نئی نسل قبول نہ کرتی : فواد

کراچی(آئی این پی)سپر سٹار اداکار فواد خان نے اپنے سپر ہٹ ڈرامے ہمسفر کے اپنے یادگار کردار اشعر حسین کے بارے میں دلچسپ رائے دی ہے۔

ہمسفر میں اشعر حسین کے کردار نے فواد خان کو جدید پاکستانی ٹیلی ویژن کے سب سے بڑے رومانوی ہیرو کے طور پر مشہور کیا۔ فواد خان نے حال ہی میں کہا کہ اگر اشعر حسین آج ٹی وی پر ہوتے تو جین زی ضرور انہیں کینسل کر دیتی۔ انہوں نے مزاحیہ انداز میں بتایا کہ اشعر کا کردار اتنا ٹاکسک تھا کہ آج کے دور کے ناظرین انہیں پسند نہ کرتے ۔انہوں نے وضاحت کی کہ اشعر حسین ایک ایسا کردار تھا جو اس وقت ناظرین کے لیے دلکش تھا، مگر آج کے دور میں اس کے رویے کو ناپسند کیا جا سکتا ہے۔

