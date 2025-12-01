صدارتی ایوارڈ یافتہ شہنائی نواز استاد عبداللہ انتقال کرگئے
جامشورو(آئی این پی)صدارتی ایوارڈ یافتہ شہنائی نواز استاد عبداللہ 72 سال کی عمرمیں انتقال کرگئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق شہنائی نواز استاد عبداللہ طویل عرصے سے پھیپھڑوں اور دمے کے عارضے میں مبتلا تھے۔
مرحوم استاد عبداللہ کی تدفین آبائی قبرستان سید بڈھل شاہ میں کی گئی ۔ استاد عبداللہ برصغیر میں شہنائی کے عالمی شہرت یافتہ فنکار تھے، انہوں نے کئی دہائیوں تک شہنائی کے فن سے پہچان بنائی۔پاکستان،بھارت اور بنگلادیش میں استاد عبداللہ کی شہنائی کو غیرمعمولی پذیرائی ملی۔