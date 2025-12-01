چرس اور بھنگ پینے کا تجربہ باعث عبرت رہا : انوپم کھیر
ممبئی(آئی این پی)بالی ووڈ کے سینئر اداکار انوپم کھیر نے حالیہ انٹرویو میں اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ماضی میں چرس اور بھنگ پی مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ ان کے لیے باعث عبرت رہا اور انہوں نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ ایسا دوبارہ نہیں کریں گے۔
اداکار کا کہنا تھا کہ انہیں پہلی مرتبہ چرس کے دو کش لینے کے بعد ایسا محسوس ہوا گویا میں پاگل ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور ایک طیارے کو اتنی دیر تک گھورتے رہے کہ وہ چھوٹے نقطے میں بدل گیا اور وہ سوچنے لگے شاید وہ لندن ایئرپورٹ پہنچ چکا ہو۔