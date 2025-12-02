صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنگ نے بھارتی فلمی فینٹسی کوبے نقاب کردیا:جمال شاہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور (آئی این پی)سینئر اداکار و ہدایتکار جمال شاہ نے کہا کہ بھارت کی فلمی دنیا غیر حقیقی تشدد اور بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیروز کے سہارے چل رہی ہے ، مگر مئی میں پیش آنے والے واقعات نے ان تمام فینٹسی کو بے نقاب کر دیا۔۔۔

 ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ڈراموں اور فلموں میں دکھایا جانے والا تشدد نہ صرف حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے بلکہ اس کے نتائج بھی حقیقت کے قریب ہونے چاہئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مئی میں پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت کو جس صورت حال کا سامنا کرنا پڑا، وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ وہ فلمی دنیا کے غیر حقیقی تصورات میں رہتے ہیں، جہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ایک 70 سال کا ہیرو آئے گا اور سب کو شکست دے دے گا۔ 

 

