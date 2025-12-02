جیا بچن کا نواسی کو شادی نہ کرنے کا مشورہ
ممبئی (این این آئی)بالی ووڈ اداکارہ جیا بچن نے نواسی نویا نویلی نندا کو شادی نہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔۔۔
۔بھارتی میڈیا کے مطابق اداکارہ نے وی دا ویمن کی تقریب میں شرکت کی جہاں انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں شادی کا تصور اپنی اہمیت کھو چکا ہے ،میں نہیں چاہتی کہ میری نواسی نویا نویلی نندا مستقبل میں شادی کرے ۔انہوں نے کہا کہ آج کے نوجوان ہر معاملے میں خودمختار ہیں، انہوں نے شادی کو لڈو سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ لڈو ہے جو کھائے پچھتائے ، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے ۔