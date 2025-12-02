صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیا بچن کا نواسی کو شادی نہ کرنے کا مشورہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
جیا بچن کا نواسی کو شادی نہ کرنے کا مشورہ

ممبئی (این این آئی)بالی ووڈ اداکارہ جیا بچن نے نواسی نویا نویلی نندا کو شادی نہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔۔۔

۔بھارتی میڈیا کے مطابق اداکارہ نے وی دا ویمن کی تقریب میں شرکت کی جہاں انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں شادی کا تصور اپنی اہمیت کھو چکا ہے ،میں نہیں چاہتی کہ میری نواسی نویا نویلی نندا مستقبل میں شادی کرے ۔انہوں نے کہا کہ آج کے نوجوان ہر معاملے میں خودمختار ہیں، انہوں نے شادی کو لڈو سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ لڈو ہے جو کھائے پچھتائے ، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چاول کا پانی آپ کے لیے کتنا مفید ثابت ہوسکتا ہے

گوندھے ہوئے آٹے کو فریج میں رکھنا نقصان دہ قرار

وزیر اعظم نیوزی لینڈ نے جلیبیاں بنا کر سب کو حیران کردیا

باڈی اگر فِٹ ہو تو دماغ بھی ’’جوان ‘‘ رہتا ہے

دنیا کے 10گندے ترین شہروں میں سب سے اوپر کون

اے آئی کی مدد سے شیروں کے دھاڑنے کا نیا انداز دریافت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak