شادی کے صحیح وقت کیلئے 7سال انتظار کیا:ماورا حسین
کراچی (آئی این پی) اداکارہ ماورہ حسین کا کہنا ہے کہ انہوں نے شادی کے صحیح وقت کے لیے سات برس انتظار کیا ہے ۔۔۔
ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے اداکارہ نے غیر شادی شدہ لڑکیوں پر زور دیا کہ شادی کے لیے جلدی نہ کریں، صحیح وقت کا انتظار کریں۔انہوں نے کہا کہ جوں ہی میں 25 برس کی ہوئی تو خاندان کے ہر فرد نے یہی سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ بیٹا شادی کب ہو رہی ہے ؟۔اداکارہ نے کہ ان تمام دباؤ کے باوجود میں نے شادی کے صحیح وقت کے لیے 7 سال انتظار کیا۔انہوں نے لڑکیوں کو اپنی قدر و اہمیت جاننے پر زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ آپ اپنی قدر کریں، آپ اپنے لیے ایسے جیون ساتھی کا انتخاب کریں جو آپ کی عزت کرے اور آپ کے کام کی عزت کرے ، زندگی واقعی قابل قدر ہے ۔