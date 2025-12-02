صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدنان صدیقی نے ترکیہ میں میرے لئے ناشتہ بنایا:حریم فاروق

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور (این این آئی)اداکارہ، پروڈیوسر اور میزبان حریم فاروق نے کہا کہ سینئر اداکار عدنان صدیقی نے ایک بار ترکیہ میں میرے لئے ناشتہ تیار کیا تھا۔ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے حریم فاروق نے۔۔

 بتایا کہ میرا پہلا سیریل عدنان صدیقی کے ساتھ تھا اور ہم شوٹنگ کیلئے ترکیہ میں تھے ، صبح سویرے لوکیشن پر پہنچے تو مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی تو عدنان بڑے پیار سے آئے اور پوچھا، گڑیا، ناشتہ کیا؟ اگر نہیں کیا تو میں بنا دیتا ہوں، انہوں نے واقعی نہایت مزیدار آملیٹ اور سکریمبل ایگز بنائے ، میں ان کا یہ عمل میں کبھی نہیں بھول سکتی۔

 

