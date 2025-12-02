سمانتھا رتھ پرابھو نے فلمساز راج نیدیمورو سے شادی کرلی
ممبئی(شوبز ڈیسک)جنوبی بھارت کی اداکارہ سمانتھا رتھ پرابھو نے فلم ساز راج نیدیمرو سے شادی کرلی۔۔۔
اپنے انسٹاگرام پر راج کے ساتھ تصاویر شیئر کیں اور اپنے نئے رشتے کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا، جس میں ان دونوں کی ایشا فاؤنڈیشن، کوئمبتور میں منگنی اور شادی کی تصویریں پوسٹ تھیں۔واضح رہے کہ سمانتھا کی جانب سے پوسٹ کی گئی تصویر سے جس پر یکم دسمبر 2025 لکھا تھا، معلوم ہوا کہ فلم ساز راج نیدیمورو کے ساتھ انکی شادی کی یہ تقریب سادہ انداز میں انجام پائی۔