نِدا یاسر فوڈ ڈیلیوری رائیڈرز بارے بیان پر تنقید کی زد میں

لاہور(شوبزڈیسک ) نامور مارننگ شو میزبان نِدا یاسر ایک بار پھر سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آ گئی ہیں۔ حالیہ پروگرام میں انہوں نے فوڈ ڈیلیوری رائیڈرز کے بارے میں کہا کہ۔۔۔

 یہ رائیڈر اکثر آرڈر ڈلیور کرتے وقت بقایا رقم ساتھ نہیں رکھتے اور یوں صارفین سے اضافی روپے لے لیتے ہیں۔ انہوں نے ناظرین کو مشورہ دیا کہ لوگ ہمیشہ بالکل درست رقم ادا کریں تاکہ رائیڈر چند سو روپے نہ رکھ لیں، میں ٹِپ دینے کے حق میں نہیں ہوں۔نِدا کے بیان پر انٹرنیٹ صارفین نے سخت ردعمل دیا، ایک صارف نے کہا کہ یہ کس قسم کے امیر لوگ ہیں؟ جبکہ ایک اور نے لکھا کہ شرم نہیں آتی؟ یہ انتہائی محنت کرنے والے لوگ ہیں، چند سو روپے سے یہ ارب پتی نہیں بن جائیں گے ۔ایک اور صارف نے کہا کہ آپ کے لیے 200 یا 300 روپے کچھ نہیں، مگر ایک رائیڈر کی محنت کا حق ہے ، انہیں ضرور ٹِپ دیں ۔

 

