ہانیہ عامر کی دیسی لاہوری لہجے کی نقل، ویڈیو وائرل
لاہور(شوبز ڈیسک )چلبلی اور حسین اداکارہ ہانیہ عامر نے انسٹاگرام پر ایک ایسی ویڈیو وائرل کی ہے جس میں مزاح کے ساتھ ساتھ طنز بھی ہے اور اصلاح کا عنصر بھی شامل ہے۔۔۔
اس نئی ویڈیو میں ہانیہ عامر نے لاہور کے روایتی اور دیسی لہجے کی مزاحیہ انداز میں نقل اتاری ہے اور جان بوجھ کر ‘‘ر’’ کی ادائیگی ‘‘ڑ’’ کی صورت میں کی ہے ۔ یہ وہی کلاسکیکل پرانا لاہوری انداز ہے جو اب بھی قدیم لاہور کی گلیوں میں بول چال کا حصہ ہے اور دیہاتوں میں بھی عام ہے ۔پی ٹی وی کے سنہری دنوں میں ایک ڈراما خواجہ اینڈ سنز نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑے تھے اس میں بھی ایک لڑکی ‘‘ر’’ کا تلفظ ہمیشہ ‘‘ڑ’’ میں کیا کرتی تھی۔وہ لڑکی اپنے ہمسائے کو پسند کیا کرتی تھی جو کہ شعر و شاعری میں یکتا تھے اور یہ ان سے شعر کی اصلاح لیتی ہے ۔ ہانیہ عامر نے جب ‘‘ر’’ کا تلفظ ‘‘ڑ’’ کیا تو یہ ویڈیو وائرل ہوگئی اور سوشل میڈیا پر تبصروں، قہقہوں اور شرارتوں کا طوفان اُمڈ آیا۔ میمز بنائی گئیں اور شیئر کی گئیں۔