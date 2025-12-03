سحر خان کی ’’ویڈنگ اناؤنسمینٹ ‘‘ الٹی پڑ گئی، عوام کی تنقید
لاہور(شو بزڈیسک) معروف اداکارہ سحر خان نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرکے مداحوں کو خوشگوار حیرت میں ڈال دیا، لیکن چند ہی گھنٹوں میں یہ خوشی شدید تنقید میں بدل گئی۔۔۔
گزشتہ دنوں سحر خان نے اپنے انسٹاگرام پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ ایک مرد کے ساتھ بیٹھی تھیں لیکن اس تصویر میں کسی کی شکل نظر نہیں آئی، جبکہ سٹوری کے کیپشن میں لکھا تھا کہ ‘الحمد اللّٰہ بڑا دن ہے ۔’تاہم گزشتہ روزسحر خان نے ایک وضاحتی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا، ‘پلیز چِل کریں یہ میری دوست کا بڑا دن تھا میرا نہیں۔اداکارہ کی اس وضاحت پر ایک صارف نے لکھا کہ ان کو پتہ ہے کہ افواہیں کس طرح پھیلانی ہیں، جبکہ ایک اور نے کہا کہ یہ کوئی مذاق نہیں صرف توجہ حاصل کرنے کا حربہ ہے ۔ایک تبصرہ یہ بھی سامنے آیا کہ پہلے خود ہی سرخیاں بناتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ لوگ نجی زندگی میں دخل دیتے ہیں۔ ایک اور صارف نے مشورہ دیا کہ سستی شہرت کے طریقے چھوڑ دیں، سٹارز کی طرح برتاؤ سیکھیں۔