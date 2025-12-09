صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وائرل کلپس پر شور شرابا کبھی کبھار ذہنی طور پر تھکا دیتا :ماہرہ خان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
وائرل کلپس پر شور شرابا کبھی کبھار ذہنی طور پر تھکا دیتا :ماہرہ خان

کراچی (آئی این پی) سپر سٹار اداکارہ ماہرہ خان کا اپنی نئی فلم نیلوفر کے ایک وائرل کلپ پر ردعمل سامنے آگیا۔ فلم کا ایک جذباتی سین سوشل میڈیا پر بے حد وائرل ہوا۔۔۔

، جس میں نیلوفر روتے ہوئے خود کو مارنے لگتی ہے ، متعدد صارفین نے اس منظر پر ماہرہ خان کی اداکاری کو تنقید کا نشانہ بنایا۔اداکارہ نے کہا کہ سچ بات یہ ہے کہ جو بھی میں کرتی ہوں، وائرل ہو جاتا ہے ، اگر میں کچھ کروں تب بھی، نہ کروں تب بھی، تنقید کو برے انداز میں نہیں لیتی، لیکن وائرل کلپس کو لے کر ہونے والا شور شرابا مجھے کبھی کبھار ذہنی طور پر تھکا دیتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

نقوی کا پی ایس ایل کودنیا کی نمبرون لیگ بنانے کا عزم

نیشنل گیمز،ارشد ندیم کا جیولن تھرو ایونٹ میں گولڈ میڈل

برطانیہ کے لینڈو نورس نے فارمولا ون کا ٹائٹل جیت لیا

سمتھ نے اپنے اور آرچر کے درمیان تلخی کو اچھی بات قرار دیدیا

سعودی کلب الہلال کی محمد صلاح میں دلچسپی

آئی پی ایل، گواسکر عالمی پلیئرز بارے پالیسی پر برہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak