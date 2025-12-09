صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی فلمساز وکرم بھٹ اور اہلیہ دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بھارتی فلمساز وکرم بھٹ اور اہلیہ دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار

ممبئی (آئی این پی)بھارتی فلمساز وکرم بھٹ اور ان کی اہلیہ شویتامبری بھٹ کو راجستھان میں درج ایک بڑے مالیاتی دھوکہ دہی کے مقدمے میں گزشتہ روز ممبئی سے گرفتار کر لیا گیا۔۔۔

ادے پور پولیس کی خصوصی ٹیم نے فلمساز اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لے کر عدالت سے 9دسمبر تک کا ٹرانزٹ ریمانڈ حاصل کر لیا ہے ۔مقدمے کے مطابق وکرم بھٹ، ان کی اہلیہ اور 6دیگر افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے ادے پور کے ڈاکٹر، انڈیرا گروپ آف کمپنیز کے بانی اجے مردیا کو تقریبا 30 کروڑ روپے کے مبینہ فراڈ کا نشانہ بنایا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کی رکوائی جنگ پھر چھڑ گئی تھائی لینڈ کے کمبوڈیا پر حملے

محسن نقوی کی برطانوی حکام سے چند پاکستانیوں کی حوالگی پر گفتگو

سعودی عرب اور قطر کے درمیان ہائی سپیڈ ریلوے کا معاہدہ

ٹرمپ کا کسانوں کیلئے 12 ارب ڈالر امدادی پیکیج کا اعلان

بھارت کا 214 ارب ڈالر کے جوہری منصوبوں کا اعلان

یونانی کسانوں کا احتجاج،جھڑپیں دو بین الاقوامی ہوائی اڈے بند

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak