شادی شدہ مرد کی جینس ٹیسا کو سچوئیشن شپ کی پیشکش
کراچی (آئی این پی) اداکارہ و ماڈل جینس ٹیسا نے انکشاف کیا ہے کہ ماضی میں ایک شادی شدہ مرد کی جانب سے سچوئیشن شپ کی پیشکش کی گئی۔
ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ ماضی میں ایک شخص نے دھوکا دیتے ہوئے سچوئیشن شپ کی پیشکش کی۔اداکارہ نے سچوئیشن شپ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جین زی کی اصطلاح ہے ، جس کے معنی ہیں کہ ایک شخص آپ کے ساتھ آشنا والا تعلق بھی رکھے گا لیکن یہ بھی واضح ہوگا کہ اس رشتے کا کوئی مستقبل نہیں ہے ، وہ آپ سے شادی نہیں کرے گا۔انہوں نے کہا کہ میں شوبز میں ضرور ہوں لیکن میں ایسی نہیں ہوں کہ میں کسی سے اس نوعیت کا تعلق رکھوں، اس لیے میں نے صاف انکار کردیا۔