صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نعمان اعجاز کا باوضو اداکاری سے متعلق تنقید پر جواب

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
نعمان اعجاز کا باوضو اداکاری سے متعلق تنقید پر جواب

لاہور(آئی این پی)اداکار نعمان اعجاز نے اپنے باوضو اداکاری کے بیان پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیا۔ نعمان اعجاز نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ پرانے دور کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن کے عقائد آج کے دور میں سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک بات سکھائی تھی گھر سے کام کیلئے وضو کرکے نکلا کرو اس سے رزق کے مزید دروازے کھلتے ہیں لیکن لوگوں نے اس پر میمز بنائیں کہ نعمان اعجاز وضو کرکے نامحرم عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں،اسی وجہ سے انہوں نے انٹرویو دینا کم کر دیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

روانڈا کے ہنستے کھیلتے گوریلا کی تصویر نے ایوارڈ جیت لیا

اطالوی برانڈ کی 2 لاکھ 60 ہزار روپے کی کولہا پوری چپل

سزائے موت کے قیدی کی آخری بھرپور کھانے کی فرمائش

لاکھوں سال قبل انسان آگ جلانے میں کامیاب ہوئے

قدیم رومی افسروں اور بھارتی بندروں میں تعلق کا انکشاف

زمین کی گم شدہ دنیا پروٹو ارتھ کے اجزا اب بھی موجود

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak