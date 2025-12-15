نعمان اعجاز کا باوضو اداکاری سے متعلق تنقید پر جواب
لاہور(آئی این پی)اداکار نعمان اعجاز نے اپنے باوضو اداکاری کے بیان پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیا۔ نعمان اعجاز نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ پرانے دور کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن کے عقائد آج کے دور میں سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک بات سکھائی تھی گھر سے کام کیلئے وضو کرکے نکلا کرو اس سے رزق کے مزید دروازے کھلتے ہیں لیکن لوگوں نے اس پر میمز بنائیں کہ نعمان اعجاز وضو کرکے نامحرم عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں،اسی وجہ سے انہوں نے انٹرویو دینا کم کر دیا ہے۔