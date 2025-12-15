جس چینل کیساتھ کام کرتا ہوں جھگڑا ہوجاتا ہے : بلال قریشی
کراچی(آئی این پی)اداکار بلال قریشی کا کہنا ہے کہ میں جس چینل کے ساتھ کام کرتا ہوں، ہر دفعہ میرا وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ چینل والے ہمیں وقت پر ادائیگی نہیں کرتے۔
ایک انٹرویو کے دوران اداکار نے انکشاف کیا کہ میں جو بھی پروجیکٹ کرتا ہوں، جس چینل کے ساتھ کرتا ہوں، آخر میں میرا ان سے جھگڑا ہو جاتا ہے ، جس کے بعد وہ مجھے دوبارہ کاسٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ جب کام کرنا ہوتا ہے میں پوری ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہوں، اپنا 100 فیصد دیتا ہوں، اس بات کی گواہی سیٹ پر موجود ہر شخص دے سکتا ہے ، لیکن جب ادائیگی کی بات آتی ہے تو وہی لوگ جو پہلے بھائی بھائی کرتے ہیں، ہمیں کالز اور میسجز کرتے ہیں ڈرامے کے بعد ہماری کالز کا جواب تک نہیں دیتے۔