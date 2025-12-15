صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جس چینل کیساتھ کام کرتا ہوں جھگڑا ہوجاتا ہے : بلال قریشی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
جس چینل کیساتھ کام کرتا ہوں جھگڑا ہوجاتا ہے : بلال قریشی

کراچی(آئی این پی)اداکار بلال قریشی کا کہنا ہے کہ میں جس چینل کے ساتھ کام کرتا ہوں، ہر دفعہ میرا وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ چینل والے ہمیں وقت پر ادائیگی نہیں کرتے۔

ایک انٹرویو کے دوران اداکار نے انکشاف کیا کہ میں جو بھی پروجیکٹ کرتا ہوں، جس چینل کے ساتھ کرتا ہوں، آخر میں میرا ان سے جھگڑا ہو جاتا ہے ، جس کے بعد وہ مجھے دوبارہ کاسٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ جب کام کرنا ہوتا ہے میں پوری ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہوں، اپنا 100 فیصد دیتا ہوں، اس بات کی گواہی سیٹ پر موجود ہر شخص دے سکتا ہے ، لیکن جب ادائیگی کی بات آتی ہے تو وہی لوگ جو پہلے بھائی بھائی کرتے ہیں، ہمیں کالز اور میسجز کرتے ہیں ڈرامے کے بعد ہماری کالز کا جواب تک نہیں دیتے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی ایس ایل کا 26 مارچ سے آغاز ، فیصل آباد 11 میچز کا میزبان

پاکستان انڈر 19 ٹیم کی بھارت کے ہاتھوں شکست

بابر اعظم بگ بیش لیگ کا ڈیبیو میچ یادگار نہ بنا سکے

آرون فنچ نے پاکستانی کھلاڑیوں کو گلوبل سٹارز قرار دے دیا

انڈر 19ایشیا کپ، بھارتی ہٹ دھرمی برقرار، مصافحہ نہیں کیا

شعیب اختر بنگلادیش پریمیئر لیگ کا حصہ بن گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak