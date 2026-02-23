صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کبھی شہرت کھونے کا خوف نہیں ہوا :مادھوی ڈکشٹ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کبھی شہرت کھونے کا خوف نہیں ہوا :مادھوی ڈکشٹ

ممبئی (آئی این پی) بالی ووڈ کی ڈانس کوئین اداکارہ مادھوری ڈکشٹ نے کہا ہے کہ شہرت کی بجائے فن سے سچائی پسند کرتی ہوں۔ ایک انٹرویو میں مادھوی ڈکشت نے کہا کہ مجھے کبھی شہرت کھونے کا خوف نہیں ہوا کیونکہ شہرت میری زندگی کا ایک حصہ ہے تاہم میں اپنے فن سے کتنی مخلص ہوں یہ کسی بھی چیز سے زیادہ اہم ہے ۔

 انہوں نے کہا کہ وہ سٹارڈم کی فکر کرنے کے بجائے اپنے فن کے ساتھ سچے رہنے کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں۔ شہرت نشہ آور ہو سکتی ہے کچھ لوگ شہرت کے عادی ہوسکتے ہیں، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن میرے لیے شہرت سے زیادہ کام کے ساتھ مخلص ہونا اہم ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak