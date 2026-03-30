میرا بہن کیخلاف کیس سے کوئی تعلق نہیں:حمزہ علی عباسی
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار حمزہ علی عباسی نے اپنی بہن اور سوشل میڈیا پر مقبول شخصیت ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے خلاف جاری ایف آئی اے کی تحقیقات سے خود کو مکمل طور پر لاتعلق قرار دے دیا ہے ۔
حمزہ علی عباسی نے اپنے ایک حالیہ بیان میں واضح کیا کہ میڈیا کوریج میں ان کا نام ان کی بہن کے خلاف الزامات کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جو کہ حقیقت کے منافی ہے ۔ وہ کسی بھی ادارے کی جانب سے کسی قسم کی تحقیقات کا سامنا نہیں کر رہے اور نہ ہی وہ اس کیس میں کسی بھی حیثیت میں فریق ہیں۔