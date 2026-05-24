سٹارز کو تنقید کا نشانہ بنا کر لوگ اپنا کاروبار چلاتے :فہد مصطفیٰ

لاہور(شوبزڈیسک ) معروف اداکار اور میزبان فہد مصطفیٰ نے کہا ہے کہ مجھے ٹرولنگ سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اداکاروں پر تنقید کرکے اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔

ایک یوٹیوب شو میں انہوں نے سوشل میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہاکہ مجھے عوام کی ٹرولنگ سے فرق نہیں پڑتا، لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سٹارز کو نشانہ بنا کر اپنا بزنس چلاتے ہیں، وہ ہر وقت کسی نئی چیز کے انتظار میں رہتے ہیں تاکہ اسے وائرل کر کے فائدہ اٹھا سکیں۔ عام لوگ اگر کسی چیز پر تنقید کرتے ہیں تو میں اسے مثبت انداز میں لیتا ہوں اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بعض افراد صرف کلک بیٹ اور شہرت کے لیے تنازعات پیدا کرتے ہیں۔اداکار نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آج کل کوئی انٹرویو میرے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، لوگ ہر انداز میں میرے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے ۔انہوں نے کہا کہ کسی کی مقبولیت پر غصہ یا مایوسی ظاہر کرنا مناسب نہیں۔اپنے لباس پر ہونے والی تنقید کے حوالے سے فہد مصطفیٰ نے کہا کہ میں فیشن کے معاملے میں زیادہ احتیاط نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی غیر مناسب لباس پہنتا ہوں۔

 

