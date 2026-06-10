صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائیکو کہنے پر میرا برہم، فنکاروں کو عزت دینے کا مطالبہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سائیکو کہنے پر میرا برہم، فنکاروں کو عزت دینے کا مطالبہ

لاہور (آئی این پی) فلم سٹار اداکارہ میرا نے سائیکو کہنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے ۔ ایک انٹرویو کے دوران جب میرا کو کہا گیا کہ آپ پہلے بھی سائیکو تھیں اور آپ نے فلم میں بھی سائیکو کا کردار ادا کیا اور اب تک سائیکو کے کردار سے باہر نہیں آ سکی ہیں۔

جس کے جواب میں اداکارہ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ہمیں عزت نہیں دیں گے تو ہمیں ویسے بھی انڈیا میں بہت عزت ملتی ہے ۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے مجھے سائیکو کہا اور یہ بھی کہا کہ میں اس سے پہلے بھی سائیکو تھی، ہمیں عزت نہیں ملی، فلم میں ہم نے آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کی ہے ، میرے فلم کے کردار سے کچھ سیکھ سکتے ہیں تو سیکھ لیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قومی کرکٹ ٹیم اور مینجمنٹ میں بڑی تبدیلیاں متوقع

پاکستانی نژاد فٹبالر فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کیلئے تیار

نائٹ کلب میں جھگڑا ،سٹوکس سے کپتانی واپس لیے جانیکا امکان

ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ کی کوریج نو زبانوں میں ہوگی

پاکستان کیخلاف میچز میں امپائرنگ بھارت کے حق میں ہوتی

پاکستان میں 24 سال بعد انٹرنیشنل ہاکی کی واپسی

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak