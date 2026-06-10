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سائرہ پیٹر کی لندن کے رائل البرٹ ہال میں شاندار پرفارمنس

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سائرہ پیٹر کی لندن کے رائل البرٹ ہال میں شاندار پرفارمنس

لندن (آئی این پی) کراچی سے تعلق رکھنے والی عالمی شہرت یافتہ صوفی اوپیرا سنگر سائرہ پیٹر نے لندن کے رائل البرٹ ہال میں شاندار پرفارمنس دے کر نئی تاریخ رقم کر دی۔

سائرہ پیٹر نے رائل البرٹ ہال میں 5 ہزار سامعین کے سامنے شاندار پرفارمنس دی جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہیں۔وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کھچی نے بھی سائرہ پیٹر کی تعریف کی ہے ۔اس حوالے سے جاری کردہ بیان میں انہوں نے کہا کہ سائرہ پیٹر کی یہ کامیابی پوری قوم کے لیے فخر کا لمحہ ہے ۔

 

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