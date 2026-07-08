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بیٹی کی خاطر کئی رشتے ٹھکرائے ،فضا علی کا انکشاف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بیٹی کی خاطر کئی رشتے ٹھکرائے ،فضا علی کا انکشاف

لاہور (آئی این پی)اداکارہ اور میزبان فضا علی نے انکشاف کیا ہے کہ طلاق کے بعد میں نے دوبارہ شادی کا فیصلہ ضرور کیا تھا۔

 تاہم کئی رشتے صرف اس لیے مسترد کر دئیے کیونکہ سامنے والے خاندان میری بیٹی کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے ۔ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے فضا علی نے کہا کہ سابق میں نے ہر بار یہی جواب دیا کہ میں کسی بھی شخص کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی نہیں دے سکتی، اگر کوئی میری بیٹی کو قبول نہیں کر سکتا تو میں بھی ایسے رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ اداکارہ نے کہا کہ میرے موجودہ شوہر ذمے دار والد ہیں ۔

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