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بھارت کے ہدایت کار سنجے گپتا 57برس کی عمر میں چل بسے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بھارت کے ہدایت کار سنجے گپتا 57برس کی عمر میں چل بسے

ممبئی (شوبز ڈیسک )بالی ووڈ کی مشہور فلم کانٹے کے ہدایت کار سنجے گپتا 57 برس کی عمر میں چل بسے ۔

سنجے گپتا کی موت گزشتہ صبح باتھ روم میں گرنے کے باعث ہوئی، واقعہ سے متعلق مزید تفصیلات تاحال سامنے نہیں آ سکیں۔ سنجے گپتا اداکار سنجے دت کی متعدد فلموں میں ہدایت کاری کے فرائض انجام دے چکے ہیں، جن میں 2002 میں ریلیز ہونے والی فلم کانٹے ، 2004 میں ریلیز ہونے والی فلم مسافر، 2006 میں ریلیز ہونے والی فلم زندہ اور 2007 میں ریلیز ہونے والی فلم شوٹ آؤٹ ایٹ لوکھنڈ والا قابلِ ذکر ہیں، انہوں نے شوٹ آؤٹ ایٹ واڈالا کی ہدایت کاری بھی کی۔

 

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