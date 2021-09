بحریہ ہائٹس راولپنڈی میں بلاک سی کا شاندار افتتاح 29 September, 2021

6منزلہ عمارت میں 40اپارٹمنٹس،بالکونیوں سے حیرت انگیز نظارے اونچی عمارتیں ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک نیا معیار بن گئیں:محمد الیاس

راولپنڈی(سٹاف رپورٹر)بحریہ ٹائو ن راولپنڈی نے جڑو اں شہروں کے باشندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے جدید ڈیزائن کے حامل بحریہ ہائٹس- 1 بلاک C کا افتتاح کردیا جو کہ بالکونیوں سے کچھ حیرت انگیز نظاروں کے ساتھ عیش و آرام کی رہائش فراہم کرنے کے نظریے پر بنایا گیا ہے ،بحریہ ہائٹس- 1 بلاک C کا افتتاح کموڈور محمد الیاس وائس چیف ایگزیکٹو بحریہ ٹائون لمیٹڈ نے کیا،انہوں نے کہا آبادی میں اضافے کی وجہ سے اونچی عمارتیں ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک نیا معیار بن گئی ہیں ،گزشتہ چند سالوں سے زیادہ سے زیادہ شہر بلندو بالا اپارٹمنٹس کی ترقی کا مشاہدہ کررہے ہیں،بحریہ ہائٹس- 1 بلاک C کی عمارت گرائونڈ پلس 6 سٹوری پر مشتمل ہے جس میں 40 اپارٹمنٹس ہیں جن میں 2بیڈ روم 2 لفٹس، جم، سوئمنگ پول، استقبالیہ ، سی سی ٹی وی نگرانی اور ایک کافی کیفے ہے ۔اس کا ٹوٹل کورڈ ایریا 73260 مربع فٹ ہے ، ہر اپارٹمنٹ 1800 مربع فٹ پر مشتمل ہے ۔