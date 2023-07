سینیٹ کمیٹی داخلہ: جعلی سمز، نادرا کارڈز پر ان کیمرا اجلاس کا فیصلہ: گورنر کے پی کو جان سے مارنے کی دھمکیوں کا انکشاف پاکستان 18 جولائی ، 2023

اسلام آباد(نامہ نگار، آئی این پی)سینیٹ قائمہ کمیٹی میں انکشاف ہوا گورنر خیبرپختونخوا کو جان سے مار نے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں، کمیٹی نے جعلی سمز، نادرا کارڈز کے اجراء کے معاملے پر آئندہ ان کیمرا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔

پشاور کی مختلف قتل کی وارداتوں میں داعش کے 11دہشتگرد گرفتار کئے گئے جو تمام افغان ہیں۔ چیئرمین محسن عزیز کی زیرصدارت اجلاس میں کمیٹی نے محرم میں ریڈ زون میں موٹر سائیکلوں کے داخلے پر پابندی کا نوٹس لیتے ہوئے پابندی واپس لینے کی ہدایت کر دی۔ سینیٹر دنیش کمار نے خیبرپختونخوا میں اقلیتی کمیونٹی کے ممبرز کی ٹارگٹ کلنگ اور بالخصوص پشاور میں دیال سنگھ کے قتل کا معاملہ اٹھایا، سی ٹی ڈی پشاور کے حکام نے بتایا دیال سنگھ کے قتل کے بعد اسی نوعیت کے 3 ماہ میں 11واقعات ہوئے ، مختلف ایجنسیوں کے ساتھ ملکر ایک گروپ کے 11 بندوں کو گرفتار کیا جبکہ ایک بندا مارا گیا، گرفتار لوگوں کا تعلق کالعدم تنظیم داعش سے ہے ، جتنے کیسز ہوئے ان میں افغانی ملوث نکلے کوئی پاکستانی نہیں ۔ پشاور پولیس لائن مسجد بم دھماکے کا مرکزی کردار بھی پکڑ لیا گیا ، انہیں افغانستان سے فنڈنگ ہوتی ہے ۔ سی ٹی ڈی کے حکام نے بریفنگ میں بتایا کچھ افغانوں کے پاس نادرا کے شناختی کارڈز تھے ۔ کمیٹی نے نادرا کے حکام کو سوالات فراہم کئے اور کہا اگلی میٹنگ میں تیاری کر کے پیش ہوں۔ جعلی سمز، نادرا کارڈز کے اجراء کے معاملے پر کمیٹی نے اگلی ان کیمرا میٹنگ میں یہ معاملہ دوبارہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ کمیٹی نے افغان و پاکستانی موبائل سموں کے دہشت گردی میں استعمال، بھتہ خوری کے بڑھتے ہوئے واقعات پر ایف آئی اے کی زیر نگرانی آئی بی، سی ٹی ڈی کے پی کے ، پی ٹی اے اور وزارت داخلہ کے حکام پر مشتمل کمیٹی قائم کردی اور رپورٹ طلب کر لی۔ کمیٹی نے سینیٹر رانا مقبول کا پیش کردہ بل دی کریمنل لاز ترمیمی بل 2023 مزید بحث کیلئے موخر کردیا، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے کہا بل پر ماہرین کی موجودگی میں بحث کی ضرورت ہے ۔

سینیٹر مشتاق اور سینیٹر ثمینہ زہرہ کے نجی جیلوں کے حوالے سے پیش کردہ مشترکہ بل دی کریمنل لاز (ترمیمی) بل 2023 زیر بحث لا یا گیا۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا پاکستان پینل کوڈ میں کسی نہ کسی شکل میں اس حوالے سے قوانین موجود ہیں، ہمیں ٹائم دیں سینیٹر شہادت اعوان اور وزارت داخلہ سے ملکر بل بہتر شکل میں لے آئیں گے ۔ کمیٹی نے تجویز دی 15 دن میں بل پیش کریں۔ سینیٹر مشتاق کی جانب سے The Prohibition (Enforcement of Hadd) Order (ترمیمی) بل 2023 جو شراب کے کاروبار پر پابندی لگانے کے حوالے سے ہے بھی زیر بحث آیا۔ کمیٹی نے اگلی میٹنگ میں 15 دن کے اندر وزارت قانون سے اس معاملہ پر رپورٹ طلب کرلی۔ چیئرمین کمیٹی نے انسداد عصمت دری سے متعلق سینیٹر مشتاق احمد کے The Criminal Laws (amendment) bill 2023 پر ہدایت کی کہ وزارت قانون ایک ماہ کے اندر بل کے حوالے سے اپنی رائے پیش کرے ۔ یونان کشتی حادثے کے بارے میں ایف آئی اے کے حکام نے بریفنگ دی کہ کشتی میں 317 پاکستانی تھے ، 12 بچ گئے اور 290 باڈیز ابھی مسنگ ہیں۔ یونانی حکام نے فنگر پرنٹس بھیجے ، 15 کی شناخت کی گئی ہے ۔

