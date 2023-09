آرمی چیف سے ملاقات کے بعد تمام تاجر مطمئن :عقیل کریم پاکستان 06 ستمبر ، 2023

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) دنیا کامران خان کے میزبان ‘کامران خان کا کہنا ہے کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ملکی معیشت دگرگوں پوزیشن میں پہنچ چکی ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت آئی سی یو میں ہے ،مگر معاشی اعشاریے ضرور افسوس ناک ہیں،لیکن پاکستان کی معاشی دائمی بیماری کے علاج کا اب وقت آگیا ہے ،اور ریاست پاکستان کو اس کا پوری طرح سے ادراک ہورہا ہے کہ Now or Never والی پوزیشن آچکی ہے ۔پروگرام سے گفتگو میں کرتے ہوئے تاجر رہنما عقیل کریم ڈھیڈی نے کہا کہ آرمی چیف سے ملاقات کے بعد تمام تاجر پوری طرح مطمئن تھے ،تاجروں کا خیال تھا کہ ہم زیادہ مایوسی کا شکار ہوگئے تھے ،آرمی چیف نے کہا کہ چین نے ہم سے کہا کہ آپ اپنی پالیسیاں بنائیں تاہم ہم آپ کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے ۔تاجر رہنما آصف پیر نے کہا کہ آرمی چیف کی جانب سے تاجر کمیونٹی کو بہت اعتماد دیا گیا،ہمیں بتایا گیا کہ تین ماہ میں یہ آجائے گی،ملکی ترقی کے لئے آئی ٹی کی فیلڈ میں ذاتی طور پر بھی انویسٹ کرنا پڑے گا،انویسٹمنٹ سے ہماری ڈیمانڈ بڑھے گی،ہمیں اپنی مارکیٹس میں جانا پڑے گا،بڑے انویسٹرز آئیں گے ، سرمایہ کاری کریں گے تو آئی ٹی سیکٹر ترقی کرے گا۔

