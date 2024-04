آڈیو لیک کیس: پیمرا، ایف آئی اے، پی ٹی اے کی درخواستیں جرمانے کیساتھ خارج پاکستان 30 اپریل ، 2024

اسلام آباد (رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیکس کیس سننے کے اعتراض سے متعلق پیمرا، ایف آئی آے اور پی ٹی اے کی درخواستیں پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانوں کے ساتھ خارج کر دیں۔

عدالت نے عندیہ دیا کہ ان تمام اداروں کی اتھارٹیز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے ۔ آئی بی کی درخواست پر انٹیلی جنس بیورو کے جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا، گزشتہ روز آڈیو لیکس کیس میں بشریٰ بی بی اور نجم ثاقب کی درخواستوں پر سماعت کے دوران اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان ، عدالتی معاون اعتزاز احسن عدالت میں پیش ہوئے ، فاضل جسٹس نے اعتزاز احسن سے کہا چار متفرق درخواستیں آئی ہیں ہم وہ پہلے سن لیں آپ تشریف رکھیں، کس نے ان کو درخواستیں دائر کرنے کی اتھارٹی دی ہے ؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے کہا ڈی جی ایف آئی اے نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو اتھارٹی دی ، جسٹس بابر ستار نے کہا متعلقہ حصہ درخواست کا پڑھیں جہاں مجھ پر اعتراض کیا گیا ہے ، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ایف آئی اے نے کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی استدعا کی ہے ، اعتراض ہے کہ جسٹس بابر ستار سمیت چھ ججز نے انٹیلی جنس ایجنسیز کی عدلیہ میں مداخلت کے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے ، جسٹس بابر ستار نے کہا ایف آئی اے کا آئی ایس آئی سے کیا تعلق ہے ؟ کیا وہ آئی ایس آئی کی پراکسی ہے ؟ آئی ایس آئی کے معاملے سے ایف آئی اے کا کیا تعلق ہے ؟ یہ خط ایف آئی اے سے کس طرح متعلقہ ہے ؟ کیا خط خفیہ اداروں کے حوالے سے ہے ؟ جسٹس شوکت صدیقی کے جو الزامات ہیں اس عدالت کے ججز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس عدالت کے ججز نے کہا وہ جسٹس شوکت صدیقی کے الزامات کی تحقیقات کرنے کو سپورٹ کرتے ہیں ، آپ نے خط کا جو حصہ پڑھا یہ آئی ایس آئی سے متعلق ہے ایف آئی اے سے متعلق نہیں ، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے ، جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ کیا ایف آئی اے انٹیلی جنس ایجنسی ہے ؟ کیا ایف آئی اے کا ججز کے گھروں میں خفیہ کیمرے لگانے سے کوئی تعلق ہے ؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا نہیں ان کا تعلق تو نہیں ہے ۔ عدالت نے ایف آئی اے کی جسٹس بابر ستار پر کیس سننے سے معذرت کی درخواست پانچ لاکھ روپے جرمانے کے عوض خارج کر دی۔ عدالت نے آئی بی کی درخواست پر ہدایت دی کہ کس کی ہدایت پر متفرق درخواست دائر ہوئی آئی بی کی جانب سے جواب دیا جائے ۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ایک پٹیشن میں ایجنسیز کے کردار کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں ، جسٹس بابر ستار نے کہا اگر ایگزیکٹو ججز کو بلیک میل کرے تو کیا ججز کا مفادات کا ٹکرائو ہو جائے گا ؟ مفادات کے ٹکرائو کی کیا آپ اس طرح تعریف کریں گے ؟ فاضل جسٹس نے استفسار کیا کہ انٹیلی جنس بیورو کی متفرق درخواست کس کی منظوری سے دائر ہوئی ہے ؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل انٹیلی جنس بیورو نے منظوری دی ہے ، جسٹس بابر ستار نے کہا کہ ان کا کوئی نام ہو گا والدین نے کوئی نام رکھا ہو گا ، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا طارق محمود نام ہے ، آئی بی حکام عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے ، عدالت نے انٹیلی جنس بیورو کے جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ۔ جسٹس بابر ستار نے پیمرا کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے ایک درخواست دائر کی ہے میں یہ کیس نہ سنوں ، یہ اعتراض کی گرائونڈ کیسے ہو سکتی ہے ؟ آپ اسی فیصلے کی بنا پر اپنے دلائل دے سکتے ہیں ، پیمرا کے وکیل نے کہا جی ٹھیک ہے ، عدالت نے پیمرا کی درخواست بھی پانچ لاکھ روپے جرمانہ لگا کر خارج کر دی ۔ عدالت نے پی ٹی اے کی درخواست بھی پانچ لاکھ روپے جرمانہ لگا کر خارج کر دی ، اعتزاز احسن نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ آج کے حکم نامے نے میرا قد 20 فٹ اونچا کر دیا ہے ، دیگر وکلانے بھی روسٹرم پر آ کر جسٹس بابر ستار کی بہادری کو سراہا ، مسلم لیگ نون کے سابق ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر خان جدون بھی روسٹرم پر آ گئے اور کہا میں اس کیس میں وکیل نہیں ہوں لیکن کچھ کہنا چاہتا ہوں ، فضول غیر سنجیدہ درخواستیں دائر کرنے پر ان سب کی جیبوں سے جرمانہ لیا جائے ، قومی خزانے سے یہ رقم ادا نہیں کی جانی چاہیے ، یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے ، عدالت نے کہا تمام اداروں کی اتھارٹیز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے ، جسٹس بابر ستار نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی متفرق درخواستیں دائر کرنے کا مقصد عدالتی کارروائی کو شرمندہ کرنا ہے ، ہم اور آپ ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں بالکل سمجھ رہے ہیں ، اگر ایگزیکٹو ججز کو دھمکائے اور ججز توہینِ عدالت کی کارروائی شروع کریں تو وہ مفاد کا ٹکرائو کیسے ہے ؟ کیا عدالت آئی بی اور ایف آئی اے کے سارے کیسز سننا چھوڑ دے ؟ آپ کی دلیل مان لی جائے تو پھر تو حکومت کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں سننا چاہیے ، عدالتی معاون بیرسٹر اعتزاز احسن نے دلائل دیتے ہوئے کہا مجھے خوشی ہے اب ججز کہہ رہے ہیں enough is enough ، بیرسٹر اعتزاز احسن نے دوران دلائل ایگریکلچر ڈیپارٹمنٹ کا نام لیا جس پر جسٹس بابر ستار نے کہا آپ کس کی بات کر رہے ہیں یہاں بہت سارے ایگریکلچر ڈیپارٹمنٹس ہیں ؟ جسٹس بابر ستار کے استفسار پر عدالت میں قہقہے لگ گئے ، بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا میں پنجاب ایگریکلچر ڈیپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں ، اعتزاز احسن کی جانب سے سپریم کورٹ میں جاری فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کا حوالہ دیا گیا جس پر جسٹس بابر ستار نے کہا آپ اس کیس کا ریفرنس یہاں نہ دیں اگر کوئی اور ریفرنس آپ کے پاس ہے تو وہ دے دیں ، اعتزاز احسن نے کہا ایسا لگتا ہے کہ عدلیہ نے سٹینڈ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ، عدلیہ کو الیکشن 90 دن کے اندر نہ ہونے پر سٹینڈ لینا چاہیے تھا ، اب بھی وقت ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور اپنا ہائوس اِن آرڈر کریں ، میں پارلیمان کی سپرمیسی جبکہ آئین کی سپرمیسی پر یقین رکھتا ہوں ، عدالت کا کام جائز یا ناجائز قرار دینا ہے اور اس آرڈر پر عمل ہو گا ، اعتزاز احسن نے کہا نواز شریف ، مریم نواز ، آصف زرداری کی آڈیوز سامنے آتی رہی ہیں ، یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے ، ایف آئی اے کو خود سے ایکشن لینا چاہیے ، عدالت نے کہا اعتزاز صاحب آج یہیں روکتے ہیں ، آپ آئندہ سماعت پر عدالت کی معاونت کریں ، اگر آپ چاہئیں تو تحریری طور پر بھی اپنا بریف جمع کروا سکتے ہیں ۔ عدالت نے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف کمپین پر بننے والی جے آئی ٹی کے ٹی او آرز طلب کرتے ہوئے کہا جو جے آئی ٹی چیف جسٹس پاکستان کے خلاف کمپین پر بنی تھی وہ آڈیولیکس معاملے کو کیوں نہیں دیکھ سکتی ؟ بے نظیر بھٹو کیس کے مطابق کسی کی بھی جاسوسی غیرقانونی ہے ، کیا یہ عدالت صرف ایک ڈکلیئریشن دے دے اور فیڈریشن اس کی خلاف ورزی کرتی رہے ؟ کل کوئی درخواست آتی ہے اور فیڈریشن آ کر کہہ دیتی ہے کہ ہم نے نہیں کیا تو کیا ہو گا ؟ عدالت نے اعتزاز احسن کو ہدایت کی کہ اعتزاز احسن صاحب اس نکتے پر عدالت کی معاونت کریں اور سماعت ملتوی کر دی ۔ عدالت نے کہا آئندہ سماعت کی تاریخ تحریری حکم نامہ میں شامل ہو گی۔

