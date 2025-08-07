صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اطلاعات نے وزیر دفاع کے مستعفی ہونیکی تردید کردی

  • پاکستان
اسلام آباد(آن لائن)وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے وزیر دفاع خواجہ آصف کے مستعفی ہونے کی خبروں کی سختی سے تردید کی ہے اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایسی خبروں کو جعلی اور بے بنیاد قرار دے دیا۔

وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے وزیر دفاع خواجہ آصف کے مستعفی ہونے کی خبروں کی سختی سے تردید کی ہے اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایسی خبروں کو جعلی اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے استعفیٰ کی خبریں بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔

