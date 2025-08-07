عمر ایوب، شبلی فراز کیخلاف الیکشن کمیشن کو کارروائی سے روکدیا
پشاور، لاہور، اسلام آباد (دنیا نیوز، کورٹ رپورٹر، اپنے نامہ نگار سے) پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنماؤں عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کو کارروائی روکنے کا حکم دے دیا ہے۔
عدالت نے 5 اگست کو جاری ہونے والے نااہلی کے نوٹیفکیشن پر الیکشن کمیشن کو مزید کسی بھی کارروائی سے روک دیا اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے ہیں، کیس کی مزید سماعت 20 اگست کو ہوگی۔عدالت کی جانب سے جاری کردہ دو صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمر ایوب اور شبلی فراز کو انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے ان کی غیر موجودگی میں سزا سنائی گئی، تاہم وہ عدالت کے سامنے پیش ہو چکے ہیں اور حفاظتی ضمانت بھی لے چکے ہیں۔پشاور ہائیکورٹ کے مطابق درخواست گزاروں نے سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے وقت مانگا ہے کیونکہ اُن کی سزا ابھی حتمی نہیں ہوئی۔عدالت نے یہ بھی نشاندہی کی کہ الیکشن کمیشن نے ان رہنماؤں کو سنے بغیر انہیں نااہل قرار دیا، جو مناسب قانونی طریقہ کار کے خلاف ہے ۔لہٰذا پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 5 اگست کے فیصلے پر مزید کارروائی سے روک دیا اور تمام فریقین سے جواب طلب کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک معاملے کو مؤخر کر دیا ۔پشاور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے کیس میں سزا پانے والے پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز اور زرتاج گل کی حفاظتی ضمانت 11 اگست تک منظور کرلی۔ عدالت نے دونوں کو 11 اگست تک متعلقہ ہائیکورٹ میں پیش ہوکر اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی ہے اور حکم دیا ہے کہ اس وقت انہیں گرفتار نہ کیا جائے ۔ علاوہ ازیں لاہور ہائیکورٹ میں کیسوں کی تفصیلات اور ہراسانی کیخلاف درخواست پر سماعت ہوئی ،جسٹس سردار اکبر علی ڈوگر نے پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ کو ہراساں کرنے سے روک دیا، عدالت نے حکومت پنجاب سمیت فریقین سے 11 اگست کو تفصیلی رپورٹ طلب کرلی ،وکیل نے موقف اپنایا کہ گذشتہ روز بھی درخواست گزار کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، عدالت کے سامنے پیش ہونا بھی ممکن نہیں ۔ پی ٹی آئی کے دو سو پچاس کارکنوں کی بازیابی کے کیس میں درخواست گزار کو مغویوں کی لسٹ ساتھ لگانے کی ہدایت کر دی۔