لوگ کیوں نہیں نکلے عمران خان سے مشاورت کریں گے، سلمان اکرم
راولپنڈی(خبرنگار)پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ موجودہ ماحول میں کوئی مذاکرات نہیں ہوسکتے تاہم اس کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ بھی بانی نے ہی کرنا ہے۔
پانچ اگست کا احتجاج آخری احتجاج نہیں تھا یہ عمل جاری رہے گا۔ لوگ کیوں نہیں نکلے اس پر بانی سے مشاورت کریں گے ۔اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا توشہ خانہ ٹو کا ٹرائل مکمل طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے ۔سائفر کیس میں بھی فیملی، میڈیا اور وکلاء کو داخلے سے روکا گیا تھا جس پر ہائیکورٹ نے دو مرتبہ اس کارروائی کو کالعدم قرار دیا،سپیکر سے ملاقات بارے کچھ کہنا جلدی ہوگی۔ جب ایک ایس ایچ او ہائیکورٹ کے احکامات کو نہیں مانتا ایسے میں ان سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں۔