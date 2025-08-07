صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوگ کیوں نہیں نکلے عمران خان سے مشاورت کریں گے، سلمان اکرم

  • پاکستان
لوگ کیوں نہیں نکلے عمران خان سے مشاورت کریں گے، سلمان اکرم

راولپنڈی(خبرنگار)پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ موجودہ ماحول میں کوئی مذاکرات نہیں ہوسکتے تاہم اس کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ بھی بانی نے ہی کرنا ہے۔

پانچ اگست کا احتجاج آخری احتجاج نہیں تھا یہ عمل جاری رہے گا۔ لوگ کیوں نہیں نکلے اس پر بانی سے مشاورت کریں گے ۔اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا توشہ خانہ ٹو کا ٹرائل مکمل طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے ۔سائفر کیس میں بھی فیملی، میڈیا اور وکلاء کو داخلے سے روکا گیا تھا جس پر ہائیکورٹ نے دو مرتبہ اس کارروائی کو کالعدم قرار دیا،سپیکر سے ملاقات بارے کچھ کہنا جلدی ہوگی۔ جب ایک ایس ایچ او ہائیکورٹ کے احکامات کو نہیں مانتا ایسے میں ان سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

خواتین کرکٹرز کیلئے بھی پی سی بی نے خزانے کامنہ کھول دیا

نئی ٹی 20رینکنگ، حسن نواز اور صائم کی لمبی چھلانگ

پرو لیگ کیلئے 70 کروڑ روپے درکار ہیں:رانا مجاہد

پہلے ٹی ٹونٹی میں آئرلینڈ ویمن نے پاکستان کو 11 رنز سے ہرا دیا

جولائی 2025 کیلئے پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کا اعلان

ناروے کپ:لیاری کے فٹبالر امان اللہ اوسلو میں غائب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak