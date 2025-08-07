پاک ترکیہ بحری افواج کی دوطرفہ جنگی مشق اختتام پذیر
کراچی(نیوزایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان اور ترکیہ کی بحری افواج کی سپیشل فورسز کی پہلی دو طرفہ مشق کامیابی کیساتھ کراچی میں اختتام پذیر ہوگئی۔
آئی ایس پی آر کے مطابق مشق میں سمندر اور خشکی میں مختلف آپریشنز کے مظاہرے اور شہری علاقوں میں فوجی کارروائیاں شامل تھیں۔ لائیو فائرنگ اور جنگی منظرناموں پر مشتمل آپریشنز کے مظاہرے بھی شامل کئے گئے، مشق کا مقصد ساحلی علاقوں میں مشترکہ آپریشنز کی تیاری اور حکمتِ عملی کو مزید مو ثر بنانا تھا، مشق دونوں ممالک کی بحری افواج کے درمیان تعاون اور باہمی ہم آہنگی کے فروغ میں اہم سنگ میل ہے ۔ دو طرفہ مشق مشترکہ اقدامات کے ذریعے خطے میں امن و استحکام کیلئے دونوں ممالک کے عزم کی توثیق ہے۔ مشق کا اختتام مخصوص ساحلی علاقے میں ایک جامع ڈرل پر ہوا۔