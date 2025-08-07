صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک ترکیہ بحری افواج کی دوطرفہ جنگی مشق اختتام پذیر

  • پاکستان
پاک ترکیہ بحری افواج کی دوطرفہ جنگی مشق اختتام پذیر

کراچی(نیوزایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان اور ترکیہ کی بحری افواج کی سپیشل فورسز کی پہلی دو طرفہ مشق کامیابی کیساتھ کراچی میں اختتام پذیر ہوگئی۔

آئی ایس پی آر کے مطابق مشق میں سمندر اور خشکی میں مختلف آپریشنز کے مظاہرے اور شہری علاقوں میں فوجی کارروائیاں شامل تھیں۔ لائیو فائرنگ اور جنگی منظرناموں پر مشتمل آپریشنز کے مظاہرے بھی شامل کئے گئے، مشق کا مقصد ساحلی علاقوں میں مشترکہ آپریشنز کی تیاری اور حکمتِ عملی کو مزید مو ثر بنانا تھا، مشق دونوں ممالک کی بحری افواج کے درمیان تعاون اور باہمی ہم آہنگی کے فروغ میں اہم سنگ میل ہے ۔ دو طرفہ مشق مشترکہ اقدامات کے ذریعے خطے میں امن و استحکام کیلئے دونوں ممالک کے عزم کی توثیق ہے۔ مشق کا اختتام مخصوص ساحلی علاقے میں ایک جامع ڈرل پر ہوا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ماہرہ خان کی ساڑھی کیلئے بھاؤ تاؤ کرتے ویڈیو وائرل

انمول بلوچ کے ساتھ صرف دوستی کا رشتہ ہے :علی رضا

پڑھتے پڑھتے محبت ہوگئی تھی،حنا چودھری نے لو سٹوری بیان کردی

گلوکارہ آئمہ بیگ اور زین احمد رشتہ ازدواج میں منسلک

عامر خان ممبئی میں شاہ رخ خان کے ہمسائے بن گئے

نورا فتیحی کے آگے پاکستانی آئٹم سانگ غیر معیاری:یاسرحسین

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak