  • پاکستان
ایم ڈی کیٹ کی رجسٹریشن کل سے شروع، انعقاد 5 اکتوبر کو ہوگا

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ایم ڈی کیٹ کی رجسٹریشن کا آغاز کردیا۔ پی ایم ڈی سی رجسٹریشن کل 8 اگست سے آن لائن پورٹل کے ذریعے کریگی۔

نارمل فیس کے ساتھ رجسٹریشن 25 اگست تک ہوگی جبکہ لیٹ فیس کے ساتھ رجسٹریشن یکم ستمبر تک ہوسکے گی۔پاکستانی طلبہ کیلئے نارمل رجسٹریشن فیس 9 ہزار روپے ہوگی جبکہ یہی فیس گزشتہ سال ساڑھے 8 ہزار روپے تھی۔لیٹ رجسٹریشن فیس 13 ہزار روپے ہوگی۔پنجاب کے 12 شہروں سمیت ملک کے 32 شہروں میں ایم ڈی کیٹ کا انعقاد 5 اکتوبر کو ہوگا۔پی ایم ڈی سی ریاض سعودی عرب میں بھی ٹیسٹ کا انعقاد کرے گی اور ریاض میں ایم ڈی کیٹ کی رجسٹریشن فیس 45 ہزار جبکہ لیٹ فیس 55 ہزار روپے ہوگی۔پی ایم ڈی سی کے فیصلے اور ویب سائٹ پر جاری اعلامیہ کے مطابق اس سال امیدوار صرف اپنے صوبے کا ٹیسٹ ہی دے سکے گا یعنی کسی دوسرے صوبے کا طالبعلم کسی اور صوبہ میں ٹیسٹ دینے کا مجاز نہیں۔

